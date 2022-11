Ogenj jo je pogoltnil

Danes ob 9.42 je v Lipniku (občina Trebnje) zagorela drvarnica ob zidanici, poroča uprava za zaščito in reševanje. Požar so pogasili gasilci PGD Ponikve in Trebnje. Ogenj je uničil objekt velikosti 4 x 4 metre, zgorelo je nekaj ročnega orodja in drv.

Gasilci so z objekta odstranili pločevinasto kritino, ker je obstajala nevarnost porušitve drvarnice. Premetali so tudi ožgana drva in tramove, požarišče pa pregledali s termovizijsko kamero. Zidanica, ki je v bližini drvarnice, ni poškodovana.