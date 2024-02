Odžagal drevo, to pa je padlo čez cesto ravno takrat, ko je pripeljala voznica

Blejski policisti so bili včeraj okoli 15.30 obveščeni o 75-letnem moškem, ki je ob cesti opravljal gozdarska dela.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je drevo, ko ga je odžagal, padlo čez cesto ravno takrat, ko je po cesti Kočna–Bled pripeljala voznica avtomobila. Padlo je na avto in ga poškodovalo. Voznica ni bila telesno poškodovana,« sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno-komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 113 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 46: osem s področja kriminalitete, od tega trije o vlomu (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in eden o tatvini; 10 s področja prometne varnosti, od tega eden o prometni nesreči s telesnimi poškodbami in dva o prometni nesreči z materialno škodo; eden s področja mejnih zadev in tujcev; štirje s področja javnega reda in miru, od tega dva o kršitvi na javnem kraju in eden o kršitvi v zasebnem prostoru; trije o dogodkih, od tega eden o pogrešani osebi in eden o požaru.