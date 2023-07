Od Bosne do Italije za 3500 evrov: kriminalci tako zaslužili skoraj 400.000 evrov

Z aretacijami in hišnimi preiskavami na območju Italije je slovenska policija v sodelovanju z italijansko razbila mednarodno kriminalno združbo, ki se je ukvarjala z dobičkonosnim tihotapljenjem nezakonitih migrantov in katere člani so delovali v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem. Pri tem so člani združbe zaslužili nekaj manj kot 400.000 evrov.

Izplen kriminalistične preiskave in sodelovanja policije treh držav so predstavili včeraj na tiskovni konferenci v Trstu. Kot so pojasnili, so koprski kriminalisti na sled kriminalni združbi prišli v začetku lanskega leta. Člani so tihotapili državljane Turčije, Bangladeša in druge tujce, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in bivanje na območju Slovenije, EU in schengenskega prostora. Zoper njih so uvedli kriminalistično preiskavo, pri kateri so na ozemlju Slovenije uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe. Kot so ugotovili, je kriminalno združbo sestavljalo 17 članov, državljanov Kosova, Albanije in Severne Makedonije, od katerih jih je 16 prebivalo na ozemlju Italije, eden pa je imel urejen status prebivanja v Severni Makedoniji.

394 tisoč evrov si je menda pridobila združba.

Združba je v času izvajanja kriminalistične preiskave na ozemlju Slovenije zagrešila skupno 21 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Na območju Slovenije so prijeli pet članov: 30- in 19-letnega državljana Albanije ter 29-, 43- in 20-letnega državljana Kosova. Vsi so bili priprti, obsojeni pa so bili na zaporne kazni od enega leta do dveh let in deset mesecev, izrečene so jim tudi stranske kazni izgona tujca iz države za dve oziroma tri leta.

Najmanj 152 migrantov so hoteli pretihotapiti. Simbolična fotografija. FOTO: Reuters

Za izvrševanje kaznivih dejanj tihotapljenja nezakonitih migrantov so člani združbe uporabljali svoja osebna vozila in najeta vozila pri različnih podjetjih ali sposojena pri sorodnikih, prijateljih. Med prevozi čez Slovenijo so vedno uporabljali tako imenovano izvidnico – spremljajoče vozilo, ki bi opazilo policijsko patruljo in opozorilo pajdaše. Prav tako so člani združbe ilegalnim prebežnikom na točke prevzema dostavljali hrano, pijačo in sveža oblačila.

Združba je med kriminalistično preiskavo pretihotapila oziroma poskušala pretihotapiti čez Slovenijo v Italijo najmanj 152 državljanov Turčije, Bangladeša, Iraka in Sirije; na ozemlju Slovenije je bilo prijetih 69 nezakonitih migrantov. »Ocenjujemo, da je kriminalna združba pridobila najmanj 394.000 evrov protipravne premoženjske koristi, pri čemer so si člani zaslužek delili glede na vlogo v kriminalni združbi. Cena za posamezen prevoz od BiH do Italije je znašala približno 3500 evrov na osebo.« Prevozniki ilegalnih migrantov naj bi dobili približno 300 evrov za uspešno opravljen prevoz, tako imenovani peš vodniki pa približno 400 evrov po osebi.