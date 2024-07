Očividci opazili vozilo v jarku, notri voznik in sopotnik

Ob 5. uri so očividci opazili, da je na cesti Novokračine - Sušaki vozilo v jarku. Po prihodu policistov na kraj sta bila voznik in sopotnik v vozilu. 40-letni voznik je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Vozniku so odredili pridržanje, sledi obdolžilni predlog, sporočajo s PU Koper.

Policisti Policijske uprave Koper so v petek in soboto intervenirali v 148 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 425 klicev. Obravnavali so 34 prometnih nesreč z materialno škodo in 5 z lažjimi poškodbami, zasegli so 1 vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali 5 vlomov in 13 tatvin, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 15 intervencij.