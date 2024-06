Oče učenke ene od osnovnih šol grozil učiteljici

Vroče je bilo minuli konec tedna na območju koprske policijske uprave. Poleg dveh poskusov uboja so morali policisti namreč večkrat posredovati zaradi razgrajačev. Pele so tudi pesti. Grožnje in žalitve Tako so v petek odšli pomirit sosedski spor v okolici Ilirske Bistrice, ki se je vnel zaradi zemljišča. »Policisti so 58-letnemu moškemu, ki je soseda žalil, izdali plačilni nalog,« je sporočil Loris Čendak iz Sektorja uniformirane policije PU Koper. Tudi v okolici Sežane sta se zaradi gradnje žalila soseda, 40-letna ženska in 66-letni moški. V tem primeru sta si plačilni nalog prislužila oba...