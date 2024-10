Oče si zasluži prostost

Aleša Krošlja, ki naj bi v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti v času od 30. novembra 2023 do 2. decembra 2023 v stanovanjskem bloku sredi Kočevja ubil svojo mater Danico, morda nikoli ne bi doletela obtožba, če se med preiskavo ne bi razvezal jezik njegovemu sinu Timoteju D.

Včeraj, ko ga je zaradi neodzivnosti sodišču policistom le uspelo pripeljati pred petčlanski sodni senat, ki mu predseduje ljubljanska okrožna sodnica Klavdija Bercieri, je bil vidno odsoten. »A bo šlo? Ste zaspani?« ga je vprašala sodnica. On ji je s povešeno glavo le nekaj zamomljal nazaj. Ni skrivnost, da je tudi sam padel v svet odvisnosti od mamil. »Smo tudi večkrat z očetom in babico od mojega 17. leta uživali kokain, heroin in amfetamine,« je 21-letnik že januarja letos odkrito govoril na preiskovalnem oddelku istega sodišča.

Nekdanji samski dom v Kočevju, kjer se je zgodilo. FOTO: Milan Glavonjić

Ko ga je včeraj Bercierijeva podučila, da mu kot privilegirani priči ni treba govoriti zoper očeta, ji je odgovoril sledeče: »Oče si zasluži, da se ga spusti na prostost. Izven tega, kar sem rekel, ne bom pričal.« Sodnica mu je pojasnila, da dvorano lahko bodisi zapusti bodisi v njej ostane. »Kaj bi bilo tebi boljše?« je vprašal očeta, nato pa sedel v prvo klop. »Nisem nepriseben,« je še odgovoril sodnici, ko ga je ta prosila, naj se presede tri klopi nazaj, saj je prva namenjena za obtožene. Po nekaj sekundah negodovanja je to tudi storil.

Nekaj groznega

V preiskavi je 21-letnik priznal, da je tudi sam »klošar«. Petega decembra lani se je odločil, da bo obiskal očeta in babico. Obtičal je pred zaprtimi vrati, naslednjega jutra mu jih je oče le odprl. »Nekaj groznega se je zgodilo,« naj bi mu takoj sporočil in priznal, da je že pred enim tednom ubil njegovo babico. V dnevni sobi je na kavču zagledal z odejo pokrito babičino truplo, »izpod deke so ji gledale noge«. Oče pa da je pred njim »z ustno vodico polival babico«, da v stanovanju ne bi tako smrdelo. Po njem se je vil »sladkoben smrad«. Krošelj naj bi mu rekel, da ne ve točno, kaj se je zgodilo, a da je svojo mamo najverjetneje on ubil. V roke mu je v nekem trenutku dal jabolko, obtoženi pa naj bi svoje lupil z nožem.

»Pripravljen sem bil, da bi me oči z nožem napadel,« je takrat razmišljal in pod pretvezo, da gre v trgovino »ukrast jegra,« zapustil stanovanje in vse skupaj prijavil policiji. Timotej D. je še povedal, da je bil oče večkrat nasilen do babice: »Nadiral jo je in kričal nanjo, da ima sfukan lajf zaradi nje.« Prepričan je bil tudi, da je moralo biti tam, ko sta bila sama, »še huje. Babici se je videlo, da se boji očeta, a nikoli ni rekla nič proti njemu,« je razložil in še, da je očeta »bolje spoznal« pri petnajstih letih, do njega pa da ni bil nasilen.