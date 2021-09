Obtožena v zadevi Kengurujčki priznala krivdo

Nekdanja vodja zasebnega zavoda za varstvo otrok Kengurujčki Branimira Vrečar, ki ji tožilstvo očita zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje z otroki, je na predobravnavnem naroku priznala krivdo. Tožilstvo predlaga pogojno kazen dveh let zapora s preizkusno dobo leta, izrek sodbe bo v sredo.



Zagovornik Vrečarjeve je sicer predlagal, da se iz današnjega naroka v celoti izključi javnost, saj gre za kazniva dejanja, ki naj bi bila storjena proti mladoletnim oškodovancem, temu predlogu pa niso nasprotovali ne tožilka ne zagovorniki oškodovancev. Sodnica je tako delno ugodila predlogu, za zaprtimi vrati je tako potekalo prebiranje obtožnice.



Oktobra 2018 je namreč v javnosti završalo ob objavi posnetkov ravnanja z malčki v zasebnem varstvu Kengurujčki na ljubljanskem Viču, ki so jih pridobili na Televiziji Slovenija. Stekla je policijska preiskava, vključile so se tudi druge službe in čez dobro leto je policija vložila kazensko ovadbo zaradi surovega ravnanja na škodo desetih otrok.



Po koncu kriminalistične preiskave, januarja 2019, je vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana Valter Zrinski pojasnil, da je takrat 67-letna osumljenka med 1. oktobrom 2017 in 28. septembrom 2018 v enem od ljubljanskih zasebnih zavodov, kjer so varovali predšolske otroke, opravljala dela varuške, čeprav za tako delo ni imela ustreznega strokovnega znanja in izobrazbe.



Po ugotovitvah policistov naj bi ženska z nekaterimi otroki neprimerno komunicirala, nanje vpila in jih žalila. Če so otroci hrano zavračali, naj bi jih hranila na silo. Otroke naj bi za počitek tesno povijala v rjuho.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: