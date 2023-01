Mervan Šljivar z Dola pri Ljubljani je bil zaradi očitkov o dveh kaznivih dejanjih zoper življenje in telo priprt od 28. januarja 2016 do 20. maja 2020, torej štiri leta in štiri mesece. Do konca novembra 2017 je sedel zaradi strelskega obračuna na ljubljanskih Fužinah, sprva je bil obsojen na šest let zapora, na vnovičnem sojenju pa oproščen. Toda pripora ni smel zapustiti, saj je proti njemu že tekel postopek zaradi umora v Bosni. Za to dejanje je bil obsojen na 30 let zapora, vendar je tudi ta sodba padla in mu zdaj sodijo znova. Maja 2020 pa so ga morali tudi v tej zgodbi izpustiti na pros...