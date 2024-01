Območje Krna: Na približno 1500 metrov nadmorske višine našli moško truplo (FOTO)

Danes zjutraj je na območju Krna v občini Kobarid, od jutranjih ur dalje potekala iskalna akcija za pogrešanim moškim iz notranjosti Slovenije, ki jo je vodila PP Bovec, so navedli na PU Nova Gorica. Policija je bila namreč včeraj obveščena,da svojci pogrešajo sorodnika z območja PU Koper, ki se je prejšnjega dne odpravil proti gori Krn.

Kljub številnim izvedenim aktivnostim policije pogrešanega včeraj pozno zvečer niso našli; njegovo vozilo je bilo najdeno na parkirišču blizu Planine Kuhinja v neposredni bližini vasi Krn.

Moškemu najverjetneje zdrsnilo na zmrznjenem snegu med vzponom proti Krnu.

Danes zjutraj se je iskanje na tem območju nadaljevalo, pri iskanju so poleg bovških policistov in policistov gorske policijske enote PU Nova Gorica sodelovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin in domačini.

Policija ne izključuje možnosti, da gre za pogrešano osebo

Ob 9.26 so nad Kožljakom pod Krnom našli moško truplo na višini približno 1500 metrov nadmorske višine. S strani zdravnika ZD Tolmin je bila odrejena obdukcija, da bi ugotovili natančen vzrok smrti, o najdbi trupla je Policija obvestila pristojne pravosodne organe.

V iskalni akciji pod Krnom najdeno moško truplo FOTO: Pu Nova Gorica

V iskalni akciji pod Krnom najdeno moško truplo FOTO: Pu Nova Gorica

V iskalni akciji pod Krnom najdeno moško truplo FOTO: Pu Nova Gorica

Po prvih podatkih je moškemu najverjetneje zdrsnilo na zmrznjenem snegu med vzponom proti Krnu in kasneje med padcem podlegel telesnim poškodbam.

Tuja krivda izključena

Kasneje so pokojnega s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v Tolmin. Njegova identiteta bo dokončno potrjena v identifikacijskem postopku, glede na okoliščine najdbe trupla Policija ne izključuje možnosti, da gre za pogrešano osebo.