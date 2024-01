Objel jo je in jo zabodel

Junija lani je celjsko okrožno sodišče Ivana Rajevića, 37-letnega zobozdravnika iz Laškega, obsodilo na 17 let zaporne kazni, ker je pred natanko dvema letoma, 7. januarja 2022, poskušal umoriti svojo nekdanjo partnerico Suzano Mihajlovski. Kot je Rajević poskušal prepričati sodišče, se je vse zgodilo v hipu na stopnišču večstanovanjske stavbe na Savinjski ulici v Celju, kjer naj bi se obtoženi in oškodovanka poslavljala potem, ko sta se prej družila v celjskem casinoju.

Oba sta bila pod vplivom več prepovedanih drog. Že nekaj časa sta se razhajala, saj je oškodovanka navajala, da jo je obtoženi močno omejeval in bil do nje izjemno posesiven. Sama je večkrat poskušala končati njun odnos, a jo je vedno znova našel, svojo posesivnost pa je izražal tudi javno, s pisanjem grafitov po mestu in celo plezanjem po strehah. Ko naj bi se vendarle dogovorila, da bosta ostala zgolj prijatelja, in sta se ob slovesu le še objela, pa je Rajević na zahrbten način in naklepno poskusil vzeti oškodovanki življenje.

Če bo sodba obstala, bo tokrat dolgo za zapahi. FOTO: Uroš Hočevar

Na sodišču priznal

Z nožem z rezilom 12,5 centimetra jo je zabodel pod desni rebrni lok in ji prebodel tako jetra kot tudi ledvice. To pa naj bi storil s takšno silo, da se je nož celo zlomil, oškodovanka pa si ga je iz rane izpulila sama. Z njim je še nekaj časa zmedeno hodila naokoli in se nato po pomoč zatekla v višje nadstropje k svoji mami in bratu, ta sta poklicala reševalce. Če ji ne bi bila tako hitro nudena zdravniška pomoč, bi oškodovanka, tako je pojasnila na sodišču tudi izvedenka sodnomedicinske stroke, lahko izkrvavela in umrla.

17 let zapora so mu naložili.

Rajević je na sodišču priznal, da je oškodovanko zabodel, ne pa tudi, da ji je želel vzeti življenje. Navajal je, da je bil nož na kraju dogodka že kakšen mesec pred tem kaznivim dejanjem, saj da ga je sam tja prinesel, da bi z njim »delal črtice«. In še, da je ravnal v afektu, ker ga je oškodovanka tisto noč žalila. Dejal je tudi, da je bil v čustveni stiski ter odvisen od prepovedanih drog. In še, da se je bal, da ga bo oškodovanka zapustila, saj si življenja brez nje ne predstavlja.

Zagovornik Tomaž Kocijan je takoj po sodbi napovedal pritožbo. Že na sojenju je predlagal prekvalifikacijo kaznivega dejanja iz poskusa umora v poskus uboja, za kar je zagrožena tudi precej milejša kazen. Med drugim je opozoril, da je bil njegov klient med dejanjem bistveno zmanjšano prišteven. Izvedenci so sicer pri Rajeviću ugotovili mejno osebnostno motnjo in ocenili, da je zelo dobro vedel, kaj počne, saj je takoj po dejanju zbežal in oškodovanki ni pomagal.

Že obsojen zaradi poskusa uboja

Zagovornik celo meni, da bi morali višji sodniki njegovega klienta v celoti oprostiti obtožbe, saj naj ne bi šlo za naklepno in zahrbtno kaznivo dejanje, zmotna, pristranska in nezadostna naj bi bila po mnenju obrambe tudi dokazna ocena prvostopenjskega sodišča, še najmanj primerna pa je sama kazenska sankcija. Rajević je tudi sam podal pritožbo na višje sodišče, a je v pismu navedel le, da bi se oškodovanki, ki ji mora plačati tudi 42.000 evrov odškodnine, želel javno opravičiti.

»Prišel sem branit svoje življenje, saj ta kazen, 17 let zapora, zame pomeni konec življenja,« je dejal ob koncu pritožbene seje. Gre sicer za specialnega povratnika, saj je bil pred šestimi leti že obsojen zaradi poskusa uboja svoje nekdanje žene. Takrat je kazen priznal, tožilstvo je zanj predlagalo štiriletno zaporno kazen, to je leta 2021 tudi odslužil. A se je prej kot v letu dni vrnil na stara pota. Odločitev višjih sodnikov bo znana v roku meseca dni.