Občana na Krasu skoraj kap, ko je nevarne ostanke našel v gozdu

Uprava za zaščito in reševanje poroča o nevarni najdbi. Tako je ob 13.10 je v naselju Korita na Krasu občan v gozdu naletel na več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije so odstranili in prepeljali v skladišče tri topovske granate, ročno bombo, razbiti del topovske granate in osem topovskih vžigalnikov v skupni masi 41,5 kg, avstrijskega in italijanskega izvora iz obdobja 1. svetovne vojne.