Oba voznika huje poškodovana, povzročitelj vozil pijan

V sredo nekaj pred 17. uro so policiste PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči na relaciji med Kočevjem in Starim logom pri Mali gori v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Ugotovljeno je bilo, da je voznik v daljšem ovinku zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v voznika, ki je peljal nasproti.

Oba voznika huje poškodovana

V nesreči sta se oba voznika huje poškodovala, vendar njuno življenje ni ogroženo. V postopku so policisti tudi ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal rezultat 0,48 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.