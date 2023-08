Ob 1.47 strela udarila v stanovanjsko hišo

Ob 1.47 je v Dobravici pri Velikem Gabru, občina Trebnje, zaradi udara strele v stanovanjsko hišo zagorelo ostrešje. Pred prihodom gasilcev so domači požar pogasili. Gasilci PGD Veliki Gaber, Trebnje, Zagorica, Log in Sela Šumberk so zavarovali kraj dogodka in s termovizijsko kamero znotraj objekta ter z avto lestvijo zunaj objekta pregledali ostrešje.

Strela je poškodovala celotno kritino stanovanjske hiše. Dežurni delavec Elektro Ljubljana je odklopil elektriko, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.