Novogoriški policisti razbili kriminalno združbo in pridržali 18 ljudi

Sedem hišnih preiskav

Zasegli so tudi drogo. FOTO: PU Nova Gorica

Zasegli več kot kilogram kokaina

Novogoriški kriminalisti so na podlagi lastnih ugotovitev in v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi z območja Furlanije in Julijske krajine dlje časa izvajali obsežno kriminalistično preiskavo s področja prepovedanih drog. V drugi polovici leta 2018 so v okviru preiskovanja več kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, izvršenih na območju Nove Gorice, postali pozorni na aktivno vlogo in povezanost nekaterih oseb pri izvrševanju kaznivih dejanj. Na podlagi ugotovitev so o dogajanju obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici in posredno pravosodne organe.Letos 5. maja je bila ob sodelovanju okoli 100 kriminalistov in policistov več policijskih uprav, kriminalistov GPU, policistov specialne enote policije, policistov posebne policijske enote ter policistov s psi za iskanje prepovedane droge izvedena zaključna policijska akcija.V okviru zaključne akcije so opravili sedem hišnih preiskav na 10 stanovanjskih objektih, preiskavo treh osebnih vozil ter šest osebnih preiskav na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave. Petim osebam je bila odvzeta prostost in odrejeno policijsko pridržanje. Po opravljenih nujnih ukrepih je bilo 27. maja 2021 vseh pet (starih 28, 33, 34, 41 in 47 let), med njimi tudi državljan Črne gore, sicer bivajoč v Italiji, privedeno na okrožno sodišče v Novi Gorici. Dežurni preiskovalni sodnik jim je odredil sodno pridržanje, po zaslišanju pa pripor.V okviru te kriminalistične preiskave je bilo tako skupaj ovadeno 18 osumljencev, starih od 26 do 62 let; trije izmed njih so z območja Ljubljane, eden je državljan Črne gore, 14 pa jih je iz Nove Gorice in širše okolice (zaradi utemeljenega suma storitve 71 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami).Zasegli so več kot kilogram kokaina, pet kilogramov suhe konoplje, manjšo količino heroina, nekaj rastlin konoplje, protipravno pridobljeno gotovino, pripomočke za prodajo prepovedanih drog, pištolo Glock, več nabojev ter več drugih predmetov (telefoni, nosilci podatkov, ponarejeni recepti itd.). Nekateri izmed osumljenih so že bili obravnavani zaradi kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami, z elementi nasilja in premoženjske kriminalitete. Celotni predkazenski postopek je usmerjalo okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici