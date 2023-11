Novica s slovenskih cest razveselila avstrijsko družino, ki je doživela nesrečo (FOTO)

Pred dnevi se je na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Trebnje vzhod in Trebnje zahod zgodila prometna nesreča, v kateri je bila udeležena avstrijska družina.

Družina je bila v nesreči nepoškodovana, so pa ob nesreči doživeli hudo razočaranje, ko so ugotovili, da je iz vozila zbežal njihov kuža. Kljub temu da so ga iskali, ga na dan nesreče niso našli.

Zdaj pa je Dars objavil veselo novico, ki je razveselila avstrijsko družino. »Avstrijska družina je na dolenjski avtocesti doživela prometno nesrečo. K sreči so vsi ostali nepoškodovani, zelo pa jih je prizadelo, da je iz vozila zbežal njihov prestrašni kuža. Dva dni pozneje so ga našli naši vzdrževalci, ko je zmedeno tekal ob vozišču. Kuža se je še isti dan srečno vrnil k družini.«