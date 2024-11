Nova spletna goljufija, občanka ostala brez 120 tisočakov

S PU Maribor so sporočili, da obravnavajo spletno goljufijo občanke, ki se je odzvala na oglas za trgovanje s kriptovalutami, nato pa ob pomoči posrednikov vložila skupno okrog 120.000 evrov, obljubljenih sredstev pa ni prejela.

Pester dan na območju PU Maribror

Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 287 klicev, med temi 104 interventne oz. takšne, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi 20 kaznivih dejanj, 22 prometnih nesreč prve kategorije, eno prometno nesrečo druge kategorije ter 7 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 4 v zasebnem prostoru.