Pred mesecem dni je policija znova opravila hišne preiskave pri 69-letni velenjski notarki Frančiški Persea Cetin ter drugih vpletenih osebah. »Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Celje so 19. aprila opravili štiri hišne preiskave zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja,« je poročala Milena Trbulin s celjske policijske uprave. Dvema osebama so preiskovalci odvzeli prostost in ju pridržali v času trajanja preiskav – tudi notarko, ki so ji preiskali domovanje in pisarno v središču Velenja. Obtožnica vložena pred petimi leti Po preiskavi...