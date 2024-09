Nočna drama v Kočevju: na policijo se je zateklo več oseb, ki so se pred tem pretepale

V soboto ponoči se je v prostore Policijske postaje Kočevje zatekla skupina oseb, ki so se med seboj prerekale in tudi fizično obračunale, poroča ljubljanska policijska uprava. Dežurni policist je s takojšnjim posredovanjem ločil skupini in umiril situacijo, nato pa so policisti pričeli z zbiranjem obvestil.

Po doslej znanih podatkih policije, naj bi med osebami prišlo do spora, medtem pa tudi do prometne nesreče z materialno škodo, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Oškodovanec dogodka, ki se zatekel na policijsko postajo po pomoč, je bil v dogodku tudi poškodovan.

Dvema osebama so policisti odvzeli prostost in sta trenutno v pridržanju. »Policisti z intenzivno preiskavo okoliščin in ugotavljanjem vseh dejstev kaznivega dejanja nasilništva še nadaljujejo in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.«