Njegove klice na pomoč sta slišala mimoidoča, a je umrl na kraju nesreče

Danes ob 10.49, so bili policisti obveščeni o tragični delovni nesreči, v kateri se je med sečnjo lesa v gozdu na območju naselja Kneške Ravne v Baški grapi na Tolminskem na smrtno ponesrečil 64-letni moški.

»Po do sedaj zbranih podatkih je omenjeni moški danes zjutraj odšel v Kneške Ravne in v gozdu na strmem pobočju izvajal sečnjo izruvanega drevja. Ko je odrezal drevo stran od korenine, se je le-ta zakotalila in se skotalila preko omenjenega moškega. Slednji je pri tem huje telesno poškodovan obležal, njegove klice na pomoč sta slišala mimoidoča, ki sta odšla do poškodovanca ter nemudoma poklicala na pomoč pristojno službo za pomoč in reševanje; na kraj so bili napoteni gorski reševalci GRS Tolmin in reševalci NMP ZD Tolmin. Moški je kasneje na kraju podlegel telesnim poškodbam,« sporoča javnosti Dean Božnik s PU Nova Gorica.

S strani zdravnika ZD Tolmin je bila odrejena sanitarna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. O nesreči smo obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici). Policisti PP Tolmin bodo o vseh ugotovitvah tragične nesreče s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.