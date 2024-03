Slovenci nikar ne nasedite: goljufi ponujajo 1000 evrov in 150 vrtljajev

Družbena omrežja so polna prevarantskih oglasov, čedalje pogostejša je zloraba slovenskih osebnosti in podjetij, ki jih spletni zlikovci mimogrede in brez soglasja ali vednosti porabijo za vabo. Tako se na družbenem omrežju facebook v zadnjih tednih slovenskim uporabnikom pogosto pokaže oglas s fotografijo portoroške igralnice Grand Casina. »Čas je, da se zabavate! Prenesite uradno spletno aplikacijo Portorož. Samo namestite in igrajte fantastične igre ter uživajte,« mami besedilo oglasa na facebooku, od koder vas povezava odpelje iz družbenega omrežja.

Ko se odpre stran vašega spletnega brskalnika, je sicer sila podobna Googlovi tržnici aplikacij Play – s to razliko, da je že iz naslova v spletnem brskalniku jasno, da ne gre za Googlovo stran. Že v oglasu na facebooku reklamirajo, da sprejemajo kreditne kartice Mastercard in Visa, na svoji spletni pasti pa še podžigajo človeški pohlep: »1000 evrov bonusa za prvi depozit in 150 brezplačnih vrtljajev,« obetajo morebitnim igralcem, ki bi nakazali pravi denar na svoj račun v igralnici.

Spletni zlikovci so resnični Casino Portorož zlorabilli za vabo. FOTO: Boris Šuligoj

Na lažni Googlovi strani so za podkrepitev vtisa tudi komentarji domnevnih igralcev: »Obstaja priložnost za zaslužek pravega denarja. Ni napak ali drugih napak,« v slabi slovenščini sporoča Jordan Lane, drugi komentar uporabnika z imenom David Bennet pa: »Zelo mi je všeč, služim denar, pomnožim in ga brez težav spravim ven. Vse je zelo kul.«

Pri nas nima nihče koncesije

Kot pojasnjuje Tadej Hren z Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT, gre za lažni oglas: »Ta preusmeri na spletno stran, ki je videti kot legitimna Google Play trgovina z aplikacijami. Prek gumba Namestite se na telefon ali računalnik skopira bližnjica, ki je na prvi pogled videti kot aplikacija, dejansko pa gre zgolj za bližnjico do spletne strani.«

Pri SI-CERT ugotavljajo, da za oglasom stoji nekdo, ki preusmerja igralce v drugo igralnico. FOTO: posnetek zaslona

Kot še opozarja Hren, je nato uporabnik usmerjen v nekakšnen spletni kazino, »ki nima nobene povezave s Casinojem Portorož«. Drugih škodljivih elementov, »predvsem v smislu poskusa okužbe telefona ali računalnika, v tem primeru nismo zaznali«. Hren poudarja, da so spletni oglasi lahko past: »Uporabniki se morajo zavedati, da do zlorabe lahko pride tudi prek oglasov, saj upravljavci spletnih portalov pogosto omogočijo tudi oglase, ki so škodljivi za uporabnike.«

Ob tem velja omeniti, da vplačevanje denarja v spletnem hazardiranju – na resnične in lažne mednarodne strani – ni nikoli pretirana težava. Uporabniki seveda brez težav igrajo v kateri od spletnih igralnic, toda zapleti lahko nastopijo, ko si igralec poskuša izplačati priigrani dobitek.

Državljanom RS priporočamo, da se ne udeležujejo iger na srečo na njihovih spletnih straneh.

Tudi Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) opozarja, da trenutno pri nas ni koncesionarja za spletno prirejanje ameriške rulete, pokra, simulacije iger na srečo na igralnih avtomatih in sorodnih iger na srečo, zato svarijo: »Tuji prireditelji iger na srečo v Republiki Sloveniji nimajo koncesije za prirejanje spletnih iger na srečo, zato državljanom RS priporočamo, da se ne udeležujejo iger na srečo na njihovih spletnih straneh.«

V okviru pooblastil Furs izvaja postopke za omejitev dostopa do tovrstnih spletnih strani: »Lahko se zgodi, da po izvedbi ukrepa omejitve ne bodo več mogli dostopati do svojih denarnih sredstev, če so pred tem odprli igralni račun pri tujih prirediteljih iger na srečo.«

Pri policiji smo preverili, ali so že imeli opravka s kakšnim napetnajstenim igralcem: »Zaenkrat na Policijski upravi Koper nismo prejeli takšne prijave,« nam je odgovorila policijska predstavnica Anita Leskovec. Toda glede na omejevanje dostopa, ki ga izvajajo naši dacarji, velja pred pošiljanjem denarja dobro preveriti, kam potuje denar – zvonjenje po toči ni najbolj učinkovita zaščita.