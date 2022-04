Nič jim ni sveto: s pokopališča v Petišovcih so ukradli ciprese

Ker ciprese veljajo za nesporni simbol nesmrtnosti in večnega življenja, so pogosto zasajene na pokopališčih. A niti tam očitno za nekatere niso svete, saj so na pokopališču v Petišovcih pri Lendavi, kjer so lani posadili nova drevesca, postale tarča nepridipravov. Nad dejanjem je zgrožen predsednik Krajevne skupnosti Petišovci Geza Gömböš.

»O tem, da na pokopališču v Petišovcih manjka pet cipres, me je obvestila krajanka, ki je obiskala pokopališče. Po moji oceni se je ta kraja izvršila med petkom in nedeljo, sklepam, da najverjetneje pozno zvečer oziroma ponoči. Ukradli so jih na koncu pokopališča, v predelu, kjer je ulična razsvetljava nekoliko slabša oziroma je ni. Jasno je vidno, da so bile izkopane, vidne so tudi sledi gum. Dobil sem zagotovilo, da bodo ciprese nadomeščene, saj jih menda imajo v zalogi,« je dejal Gömböš.

»S pokopališča krasti ... Ne vem. Če jih je že res tako nujno potreboval, naj bi povedal in bi mu jih osebno priskrbel pet. Res pa je, da gre za nekoliko kakovostnejše in s tem dražje ciprese, in morda je nepridiprav vedel, kaj krade,« je dodal sogovornik, ki verjame, da bodo neznanega storilca odkrili.