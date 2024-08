Ni prilagodil vožnje močnemu dežju, s sopotnico (25) je hudo

Včeraj ob 20.11 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti Senožeče - Razdrto.

»Z ogledom je bilo ugotovljeno, da je nesrečo povzročil 30-letni državljan Srbije, ki je z osebnim avtomobilom prehiteval avtomobil s priklopnikom. Pri tem hitrosti vožnje ni prilagodil stanju vozišča (vozišče je bilo mokro) in vremenskim razmeram (v tistem času je močno deževalo), zato je izgubil oblast na vozilom. S prednjim levim delom vozila je najprej trčil v kovinsko varnostno ograjo, od koder ga je odbilo v desno, preko prometnega in odstavnega pasu, kjer je trčil v kovinsko varnostno ograjo. V prometni nesreči se je poškodovala sopotnica, 25-letna državljanka Srbije. Po prvih podatkih je huje poškodovana,« so javnosti še sporočili s PU Koper.

Policisti Policijske uprave Koper so sicer v zadnjih 24-tih urah intervenirali v 64 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 139 klicev. Obravnavali so 15 prometnih nesreč z materialno škodo, 1 s hujšimi in 1 z lažjimi poškodbami.