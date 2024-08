Neznani voznik podrl dva kolesarja, oba so odpeljali

V petek, okoli 23. ure se v Zaborštu pri Dolu zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi kolesarja in neznani voznik kombija znamke Ford Turneo bele barve.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je neznani voznik pri prehitevanju zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v dva kolesarja ki sta pripeljala nasproti. Ne da bi nudil svoje podatke je odpeljal naprej v smeri Domžal. Pri tem je bil en kolesar huje, drugi pa lažje poškodovan. Z reševalnim vozilom sta bila odpeljana v UBKC Ljubljana, njuno življenje pa ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

»Zaradi razjasnitve vseh dejstev in okoliščin prometne nesreče naprošamo vse, ki imajo kakršne koli informacije o dogodku, da pokličejo na tel. št. 113 ali Postajo prometne policije Ljubljana na telefonsko številko 01 583 88 20. Prav tako pozivamo neznanega voznika, da pokliče na eno od podanih številk, ali se osebno zglasi na Postaji prometne policije Ljubljana, Grič št. 56,« policisti PU Ljubljana naprošajo javnost.