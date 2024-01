Neznani storilec na neznanem kraju in na neznan način pridobil podatke o bančni kartici

Izolski policisti so sprejeli kazensko ovadbo za kaznivo dejanje Zloraba negotovinskega plačilnega sredstva.

Kot sporočajo s PU Koper je neznani storilec v času od 19.12.2023 do 19.1.2024 na neznanem kraju in na neznan način pridobil podatke o bančni kartici last 57-letnega domačina in opravil tri nakupe v skupnem znesku 924,68 evrov.

Policisti Policijske uprave Koper so sicer v zadnjih 24-ih urah intervenirali v 44 primerih in na številko 113 prejeli skupno 150 klicev.