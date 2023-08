Neverjetno, kaj sta počela Hrvata na dolenjski avtocesti

Državljana Hrvaške, ki sta v nedeljo skupaj potovala po dolenjski avtocesti, sta se sprla, pri počivališču Dul v bližini Trebnjega sta se pretepala in pešačila po cesti. Novomeški policisti so ju izsledili in napotili z avtoceste, zaradi nevarnega pešačenja po avtocesti so jima izdali tudi plačilni nalog.

Kot so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so bili o nevarnem ravnanju dveh moških obveščeni v nedeljo okoli 15.30.