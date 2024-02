Neverjetna številka: toliko kršitev tovornjakarjev policisti našteli v le enem tednu

Policisti so med preventivno akcijo za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki je potekala med 19. in 25. februarjem, nadzor opravili pri 3442 voznikih tovornih vozil in 385 voznikih avtobusov. Pri voznikih tovornjakov so ugotovili 990 kršitev cestnoprometnih predpisov, pri voznikih avtobusov pa 68, so sporočili s policije.

Kot so pojasnili na policiji, so bile pri voznikih tovornih vozil najpogostejše kršitve povezane s preobremenjenostjo vozila in prekoračitvijo hitrosti, pri voznikih avtobusov pa neuporaba varnostnih pasov in prekoračitev hitrosti. Zaradi nepravilnostih na tovoru ali vozilu so iz prometa izločili 135 tovornih vozil.

Pri voznikih tovornjakov so ugotovili 990 kršitev cestnoprometnih predpisov, pri voznikih avtobusov pa 68.

Ob tem policija voznike poziva, naj upoštevajo predpisan čas vožnje, odmorov in počitkov, ne le zaradi kazni, pač pa predvsem zaradi svoje varnosti in varnosti drugih udeležencev v cestnem prometu. Prav tako pozivajo k dosledni vožnji s pripetim varnostnim pasom, saj se v tem primeru ob trku tveganje za smrt zmanjša za polovico, ob tem pa je pomembno, da je pravilno in varno pripet tudi tovor.