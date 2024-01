Nevarno delo v gozdu: hudo poškodovanega helikopter odpeljal v UKC Maribor (FOTO)

Ob 13.07 se je v naselju Zgornja Ščavnica v občini Sveta Ana, pri delu v gozdu poškodovala ena oseba.

Gasilci so pomagali pri prenosu poškodovane osebe do helikopterja. FOTO: Gasilska Enota Lokavec

Gasilci PGD Sveta Ana so zavarovali kraj pristanka helikopterja HNMP Maribor in nudili pomoč reševalcem NMP Lenart pri prenosu poškodovane osebe do helikopterja, ki jo je prepeljal v UKC Maribor.