Nevarni Gorenjec požigal avtomobile: škode za več kot 100.000 evrov

Kamniški policisti so v sredo odvzeli prostost 20-letnemu Kamničanu, ki je osumljen storitve več kaznivih dejanj, med drugim, da je v zadnjih treh mesecih na območju Kamnika povzročil več požarov na osebnih vozilih in drugih predmetih. Skupno je osumljen dveh kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, dveh kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in tatvine. S svojim početjem je ogrožal tudi splošno varnost ljudi, so sporočili iz PU Ljubljana. Nastala škoda znaša okoli 122.000 evrov.



Kamničan je bil že obravnavan zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, zoper njega pa vodijo še več predkazenskih postopkov zaradi groženj, preprečitve uradnega dejanja, zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, nasilništva in povzročitve lahkih telesnih poškodb. Privedli so ga k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zoper njega odredil sodno pridržanje.