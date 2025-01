Nevarna vožnja na Otočcu: pešci komaj ubežali tragediji

Novomeški policisti so minuli petek, nekaj po 21. uri, prejeli obvestilo o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki je ogrozila varnost pešcev. Voznik naj bi z veliko hitrostjo pripeljal iz smeri Kronovega do krožnega križišča na Otočcu, kjer je skupina 11 ljudi prečkala cesto na prehodu za pešce.

Da bi se izognili trčenju, so morali nekateri pešci odskočiti, medtem ko je voznik izgubil nadzor nad avtomobilom, trčil v robnik in zapeljal preko krožišča na pločnik, kjer se je vozilo ustavilo. Na srečo v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan, vendar so pešci utrpeli veliko mero stresa in šoka.

Policisti so kmalu ugotovili, da je za volanom sedel 29-letni voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka kar 0,80 miligrama alkohola, kar ustreza 1,7 promila. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje, odredili strokovni pregled ter mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Policija opozarja

Policija nadaljuje preiskavo okoliščin dogodka. Kršitelja bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Policisti ponovno opozarjajo na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola, ki močno zmanjšuje sposobnost voznika za varno upravljanje vozila in ogroža življenja vseh udeležencev v prometu. Voznike pozivajo, naj ravnajo odgovorno in spoštujejo prometne predpise, da bi preprečili podobne nevarne situacije.