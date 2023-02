Negovalki starostnikov grozi zaporna kazen: neuradno gre za primer znane Slovenke

Koprski policisti so kazensko ovadili negovalko starostnikov. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah gre za negovalko, ki je skrbela za mamo novinarke TV Slovenija Eugenije Carl. Kot smo nedavno pisali, je Carlova zasačila negovalko, ki je zelo grdo ravnala z njeno dementno materjo, ko svojcev ni bilo v bližini. »Udarila, dušila, nadirala, žalila, poniževala,« našteva v zapisu. Negovalko je v začetku januarja prijavila policiji.

Na podlagi podanih prijav oziroma ovadb in zbranih obvestil so koprski kriminalisti ugotovili, da je osumljena opravljala naloge osebne negovalke pri več oskrbovancih. Delo je izvajala v različnih časovnih terminih. »Iz podanih prijav izhaja, da je izkoriščala nemoč in zdravstvena stanja starostnikov ter zlorabljala njihovo nemoč, saj zaradi takšnega stanja starostniki nimajo in ne morejo imeti nadzora nad vrednostnimi predmeti v lastnem stanovanju ter zaupajo osebam, katerim so predani v varovanje in oskrbo,« so navedli v sporočilu PU Koper.

Osumljena 65-letna Izolanka, pri kateri so kriminalisti poleg nasilništva preiskovali tudi kazniva dejanja velikih tatvin (denarja in vrednejšega nakita), je zaupanje zlorabljala in si v času opravljanja oziroma izvajanja nege protipravno prilastila nakit in denar na škodo več starostnikov.

»Vsaj v enem primeru je bila do oskrbovanke nasilna in se do nje agresivno in ponižujoče obnašala ter jo s takšnim obnašanjem spravljala v podrejeni položaj,« so navedli v poročilu.

65-letni Izolanki so zasegli nakit, za katerega je podan sum, da izvira iz kaznivih dejanj. FOTO: Pu Koper

Zoper osumljeno 65-letnico je bila podana kazenska ovadba za kazniva dejanja velikih tatvin (po 6. točki I. odstavka 205 člena), za kar je v kazenskem zakoniku predvidena kazen zapora do petih let, in nasilništvo (po I. odstavku 296. člena kazenskega zakonika), za katero je predvidena kazen zapora do dveh let.

Pri 65-letnici je bila opravljena preiskava stanovanja in drugih prostorov po odredbi sodišča, pri kateri je bil zasežen nakit, za katerega je podan sum, da izvira iz kaznivih dejanj.

Policija oškodovance tovrstnih kaznivih dejanj poziva, da pokličejo na 113 ali se zglasijo na najbližji policijski postaji zaradi podaje prijave oziroma ovadbe.