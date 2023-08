Nesreča v Izoli: sredi noči voznik povozil osebo

Ob 1.21 je v naselju Korte v občini Izola je voznik osebnega vozila povozilo osebo. Prisotni so jo še pred prihodom reševalnih enot rešili izpod vozila. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj dogodka in poškodovancu nudili prvo pomoč, reševalci NMP pa so ga prepeljali v SB Izola.