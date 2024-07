Nesreča pri sestopu: švicarskega pohodnika so odpeljali s helikopterjem

V torek ob 14.25 so bili policisti obveščeni o gorski nesreči na Tolminskem, kjer se je poškodoval 40-letni planinec, državljan Švice. Glede na sedanje ugotovitve se je pohodnik poškodoval pri sestopu iz vrha Vogla proti Krnici (poškodbe leve roke, desne noge in odrgnine levega kolena).

Policisti poročajo, da je po padcu švicarski državljan s pomočjo partnerke sestopil do koče na planini Razor, kjer so ga oskrbeli gorski reševalci GRS Tolmin, kasneje pa so ga prevzeli člani dežurne ekipe GRSZ z Brnika in ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico Jesenice.