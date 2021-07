Nesreča na vojaškem usposabljanju, eden huje poškodovan

V nesreči, ki se je zgodila danes med usposabljanjem udeležencev vojaškega tabora Slovenske vojske (SV) v okolici Bohinjske Bele, sta se poškodovala udeleženca tabora. Kot so zapisali na spletnih straneh vlade, so lažje poškodovanega oskrbeli v zdravstvenem domu, udeleženca s sumom na težjo poškodbo pa so prepeljali v UKC Ljubljana.



Poškodovancema so najprej nudili prvo pomoč, nato pa so ju prepeljali v zdravniško oskrbo. O dogodku so obvestili tudi družini poškodovanih.



Nesreča se je zgodila med izvajanjem načrtovane dejavnosti, ko se je vojaški štirikolesnik na vojaškem vadišču prevrnil. Dogodek preiskujejo pristojne službe, po končani preiskavi bodo o ugotovitvah obvestili tudi javnost, so še navedli v Generalštabu SV.

