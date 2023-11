Nesreča med vlakom in pešcem: 69-letnik ga je spregledal

Škofjeloški policisti so bili v soboto popoldan obveščeni o nesreči med vlakom in pešcem na območju Virmaš. Po podatkih s katerimi razpolagajo na PU Kranj je 69-letni pešec, na označenem prehodu ceste z Andrejevim križem čez železniško progo, prečkal prehod in pri tem spregledal vlak, ki ga je strojevodja z zmanjšano hitrostjo vozil v smeri železniške postaje Škofja Loka.

Pešec lahko telesno poškodovan

Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Na vlaku nihče od potnikov ni bil telesno poškodovan. Železniški promet je bil na relaciji Ljubljana-Kranj za dobro uro zaustavljen. Policisti za pešca vodijo prekrškovni postopek.