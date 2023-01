Nespametno, kaj je počela mladina, a po naključje je bil voznik tudi policist

Policisti so danes poročali o dveh dogodkih, v katerih sta policista na območju Novega mesta ukrepala zunaj službenega časa. Eden je posredoval, ko je opazil tri osebe na skuterju, ki so ogrožale prometno varnost, medtem pa je drugi preprečil poskus tatvine v trgovini, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policist so v sredo popoldne obravnavali 17-letnika, 15-letnika in 21-letnika iz Novega mesta, ki so se na skuterju peljali brez čelad, pri tem pa prevozili prehod ceste čez železniško progo v Bršljinu, ko je tam gorela rdeča luč. Voznik, ki so ga pri tem spregledali, je bil policist, ki je bil sicer službe prost. Ta jih je kasneje opazil v bližnjem gostinskem lokalu in poklical na številko 113.

Novomeški policisti so zaradi vožnje brez čelade vse tri kaznovali z globo v višini 120 evrov. Zoper 17-letnega voznika skuterja pa so uvedli tudi postopek o prekršku, za katerega je zagrožena denarna kazen v višini 500 evrov in pet kazenskih točk. Poleg tega so zanj uvedli tudi postopek o prekršku zaradi nesramnega obnašanja do policista, ki jih je opazil pri kršitvi prometnih pravil in ogrožanju prometne varnosti.

Še en incident v Novem mestu

V sredo okoli 17.30 pa je prometni policist iz Novega mesta v svojem prostem času v trgovini na Adrijaničevi cesti prestregel 28-letnika iz okolice Novega mesta. Ta je s polic pobiral artikle in jih skrival v jakno, nato pa brez plačila smuknil mimo blagajne, kjer mu je policist preprečil, da bi zapustil trgovino. Pri tem se je 28-letnik tudi fizično uprl in policistu grozil, da ga bo ustrelil.

Kot so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je iz trgovine želel ukrasti za več kot 100 evrov različnih prehrambenih artiklov.