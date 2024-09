Nepravilno prečkal železniško progo in umrl

V sredo, nekaj minut pred 15. uro, je bil Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Maribor obveščen o nesreči na železniški progi med naseljema Pragersko in Črešnjevec.

Policisti poročajo, da je po do zdaj zbranih obvestilih vlak, ki je vozil na tej relaciji, trčil v 67-letnega moškega, ki je prečkal železniške tire zunaj predvidenega območja za prečkanje. Poškodbe so bile tako hude, da je moški takoj umrl.

O nesreči sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Na kraju dogodka so policisti opravili ogled. Po do zdaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena.