Nemiren božič v naselju Žabjak-Brezje: 31-letniku zasegli pištolo, ki jo je uporabljal otrok

Na božični večer so novomeški policisti prejeli več prijav o streljanju iz naselja Žabjak-Brezje. Policisti so ugotovili uporabo pirotehnike, našli nekaj plinskih nabojev in zasegli prazne tulce streliva, ki jih bodo poslali v kriminalistično tehnično preiskavo zaradi ugotavljanja strelca.

Preiskava je v teku

Nekaj pred polnočjo so policisti posebne policijske enote 31-letniku zasegli pištolo, ki jo je pred tem uporabljal njegov otrok. Zaradi kršitve zakona o orožju bodo zoper njega uvedli postopek, dodatno pa ga bodo še kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in napisali poročilo na center za socialno delo.

Prisotnost in delo policistov v Brezju je pri posameznikih očitno povzročila nekaj slabe volje, saj so policisti nekaj po polnoči prijeli lažno prijavo o streljanju – v postopku so ugotovili, da gre tokrat za lažno naznanitev prekrška in bodo 31-letnemu prijavitelju napisali plačilni nalog.