Nekaj nasvetov Policije, ki svari pred vlomi v avtomobile

Kranjski policisti so bili v petek okoli 18.30 obveščeni o vlomu v parkiran avtomobil na območju Preddvora. Neznani storilec je želel nasilno vstopiti skozi vrata, kar mu ni uspelo in je ostalo pri poskusu. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Policisti svetujejo, da ob odhodu na izlet v naravo, sprehod, rekreacijo, po nakupih, svoja vozila parkirate na frekventnih mestih in ne nekje čisto na samem. Po možnosti na osvetljenih parkiriščih. Dnevi so v tem obdobju krajši in je tema že v zgodnjih popoldanskih urah, kar storilci kaznivih dejanj s prida izkoriščajo. Zato v notranjosti na vidnem mestu ne puščajte nobenih predmetov. Vozila naj bodo zaklenjena, okna pa zaprta. Po možnosti namestite alarmno napravo.