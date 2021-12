Nedeljska drama sredi Ljubljane: umrl 22-letnik, vsi potniki huje poškodovani

Poročali smo o tragediji, ki se je zgodila v nedeljo zvečer .

Okoli 20.10 so koprski policisti na Kozini ustavljali kombinirano vozilo peugeot boxer, ljubljanskih registrskih oznak, ki na znak ni ustavilo, temveč je voznik zapeljal na avtocesto proti Ljubljani. Na zelo kratki razdalji pred njim je vozil osebni avto opel astra. Osebni avto so policisti ustavili na izvozu za Senožeče, medtem ko je voznik kombija pospešeno odpeljal naprej proti Ljubljani. Policisti so mu začeli slediti in ga na avtocesti poskušali večkrat ustaviti z zmanjševanjem hitrosti, blokirali so tudi izvoze. Voznik je vseskozi vozil nevarno in z veliko hitrostjo, tudi prek 180 km/h. Pri Brezovici je trčil v dve službeni vozili policije, kljub temu je vožnjo nadaljeval do izvoza na Tržaško cesto. Pri tem je še večkrat trčil v službeni vozili, ki sta ga z upočasnjevanjem hitrosti hoteli ustaviti. Zapeljal je z ljubljanske obvoznice in nadaljeval vožnjo po Tržaški cesti proti središču Ljubljane. Med vožnjo je manevriral levo in desno ter preprečeval policijskim vozilom, da bi ga prehitela. V semaforiziranem križišču na koncu Tržaške ceste je trčil v vozilo občana, ki je stalo zaradi rdeče luči na semaforju, po trčenju pa je kombi odbilo levo in je čelno trčil v drog semaforja.

V trčenju je umrl 22-letni državljan Turčije, ki se je še s petimi državljani Turčije nahajal v tovornem delu vozila, o hudi prometni nesreči poroča policija.

Nelegalni pribežniki Po do zdaj znanih podatkih je vseh šest tujcev, državljanov Turčije, nezakonito prestopilo državno mejo. Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležila tudi državni tožilec in preiskovalni sodnik. V osebnem avtomobilu, za katerega policisti sumijo, da je bil predhodnica kombiniranega vozila, so bili identificirani trije Postojnčani, stari 18, 19 in 18 let. Vsem trem je bilo odrejeno pridržanje. Vsi postopki še potekajo, zbirajo se obvestila. Trenutno obravnavajo več kaznivih dejanj, in sicer nevarne vožnje (po čl. 324 KZ-1), preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi (po čl. 299 KZ-1) in prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države (po čl. 308 KZ-1). O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Vsi potniki so se v nesreči huje poškodovali, vendar njihovo življenje ni ogroženo. Lažje je bil poškodovan tudi 18-letni voznik, državljan Kosova, s prebivališčem na območju Postojne, ki je vozil najeto kombinirano vozilo. Odrejen mu je bil strokovni pregled za droge, zdravila in alkohol.

Udeleženi voznik, v katerega je trčil v nesreči, ni bil poškodovan.

V sledenju kombija so sodelovali policisti koprske in ljubljanske policijske uprave, uprave avtocestne policije in specializirane enote za nadzor državne meje. Poškodovani sta bili dve vozili policije, policisti pa poškodb niso utrpeli.