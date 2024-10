Ne boste verjeli, koliko tujcev je prevažal, ko so ga ustavili na Obrežju (FOTO)

Okoli 8.30 so policisti na Obrežju na vstopu v Slovenijo kontrolirali voznika tovornega vozila znamke Mercedes srbskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 36-letni voznik iz Srbije v tovornem delu prevaža 12 državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

FOTO: Ppiu Pu Novo Mesto

Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli tovorno vozilo. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljani Turčije so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito in so bili po zaključenih policijskih postopkih odpeljani v azilni dom.