Nategnil dacarje in ušel na Kanarske otoke

Sašo Škvorc iz Kamnika se najverjetneje še lep čas ne bo mogel vrniti v Španijo oziroma na Tenerife, kjer se je slovenski roki pravice izogibal do 6. februarja letos. Takrat so ga tam prijeli španski policisti, nato pa ga predali slovenskim pravosodnim organom, saj ga je v Ljubljani čakalo sojenje.

»Zoper obtoženega Saša Škvorca poteka kazenski postopek zaradi dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve po prvem odstavku 249. člena kazenskega zakonika s predpisano kaznijo od enega do osmih let zapora in dveh kaznivih dejanj pranja denarja po prvem, drugem in tretjem odstavku 245. člena kazenskega zakonika s predpisano kaznijo zapora do osmih let ter denarno kaznijo. Zadeva je v fazi glavne obravnave in sodba še ni bila izrečena,« so nam konec februarja pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču.

Iz pripora se je na eno od obravnav takole javil prek videokonference, pri čemer je svoj obraz zakrival z rokami. FOTO: Dejan Javornik

Obsodilna sodba

Po nekaj obravnavah se je pred dnevi prav ta kazenski postopek zoper Škvorca zaključil. In sicer z obsodilno sodbo, saj je bil spoznan za krivega vseh očitanih mu kaznivih dejanj. Doletela ga je kar štiriletna zaporna kazen, hkrati pa še 3000 evrov težka stranska denarna kazen. Spomnimo, tožilstvo mu je očitalo, da je kot zakoniti zastopnik Zavoda Arena B52, filmska produkcija, prek pooblaščenega računovodskega servisa s Ptuja s predložitvijo mesečnega davčnega obračuna za davčni obdobji junij ter avgust 2012 posredoval lažne podatke o obsegu in vrednosti dejansko opravljenih dobav blaga v Sloveniji.

Na podlagi fiktivnih računov, visokih tudi vse do 900.000 evrov, je ljubljanski davčni organ preslepil za 638.139,26 evra DDV. Ves ta denar je bil namreč v obliki vrnjenega DDV nakazan na račun zavoda. Najprej je družba prejela 287.600 evrov, v drugo pa še 350.388,26 evra.

Ireno Vrtačnik so v Španiji prijeli le en dan po prijetju Saša Škvorca.

Po prepričanju tožilstva je Škvorc oba neupravičeno pridobljena zneska z namenom, da s pranjem denarja prikrije njun izvor, kot posojilo nakazal Ireni Vrtačnik (287.600 evrov) in na podlagi fiktivnega računa družbi SPOROČILO 14 (ne vseh 350.388,26 evra, ampak 320.000 evrov). Skoraj 300.000 evrov je uspelo banki z enega od obeh računov, kamor je bil nakazan denar od davčnega organa, blokirati še pravočasno, kje je končal preostali denar, za zdaj ni znano.

Obkolili so jo med parkiranjem

Vrtačnikove sicer tožilstvo v tem postopku ni preganjalo, je pa morala februarja pod nujno v Slovenijo zaradi izvršitve zaporne kazni. »Obsojena je bila za kaznivo dejanje goljufije po tretjem v zvezi s prvim odstavkom 211. člena kazenskega zakonika,« so nam že februarja pojasnili na sodišču. Šestega julija 2017 je bila spoznana za krivo pridobitve protipravne premoženjske koristi na škodo oškodovanca v višini 148.800 evrov.

Kazenski postopek se je končal z izrekom zaporne kazni. FOTO: Blaž Samec

Obsojena je bila na dve leti zapora. Na sodbo prvostopenjskega sodišča se je pritožila, višje sodišče v Ljubljani pa ji je 28. februarja 2019 kazen znižalo na leto in šest mesecev zapora. Po sodbi v Sloveniji naj bi imela hudo prometno nesrečo, ko je v njen avto trčil vlak, s sopotnico naj bi bili več mesecev v komi. Vrtačnikova naj bi po nesreči ostala invalidna. Sedmega februarja letos so jo španski policisti sicer prijeli v istem kraju kot Škvorca en dan prej. Obkolili so jo, ko je parkirala avtomobil.

Na sojenju Škvorcu je Vrtačnikova, zaslišana kot priča, potrdila, da je od obtoženega na račun svojega podjetja res prejela 287.600 evrov, vendar naj bi bilo to bančno posojilo, ki naj bi ji ga v tujini uredil Škvorc. O sumih davčne utaje in pranja denarja ni vedela ničesar, saj ji je Škvorc v Španiji, kjer sta se srečala, dejal, da je grešni kozel in da nima nič z očitki, ki jih je tožilstvo navedlo v obtožnici.