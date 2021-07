Natakar je želel, da poravna račun, on pa ga je napadel. Končalo se je takole

V nedeljo dopoldne je gost zapustil lokal v Kopru, ne da bi plačal, kar je naročil. Natakar ga je opozoril, ta pa ga je udaril in mu grozil. Natakar je stekel za njim, ga dohitel na Titovem trgu, kjer ga je podrl na tla in zadržal na kraju do prihoda policistov.



Policisti so Pirančanu izdali plačilni nalog, zaradi neplačanega računa pa so bili lastniki lokala napoteni na zasebno tožbo, poroča koprska policijska uprava.

Komentarji: