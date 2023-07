Nasilen do partnerice, udaril tudi policista

Pred dnevi so v zgodnjih jutranjih urah piranske policiste poklicali v večstanovanjski blok v Luciji, kjer je 36-letni domačin zvonil in tolkel po vhodnih vratih stanovanjskega bloka, kjer živi njegova zunajzakonska partnerica. Ta ga zaradi strahu ni spustila v blok oziroma stanovanje.

Ob prihodu mož v modrem je bil moški, ki je bil vidno pod vplivom alkohola, še vedno pred vrati bloka. Ko sta policista hotela z njim izvesti postopek, se je uprl in s pestjo enega udaril v glavo. »Policista sta na napad takoj odreagirala in ga z uporabo prisilnih sredstev obvladala ter zanj odredila pridržanje do streznitve,« poročajo s koprske policijske uprave. Kot dodajajo, so mu izdali plačilni nalog, zaradi napada na policista bodo zoper njega uvedli predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja.

V zadnjih dveh letih so mu trikrat izrekli ukrep prepovedi približevanja oškodovanki, a ga je vsakokrat kršil.

Dva dni zatem ob 8.33 je Lucijčanka poklicala na operativno-komunikacijski center koprske policijske uprave in povedala, da v sosednjem bloku sliši žensko, ki kriči na pomoč. Patrulji piranskih policistov, ki sta odhiteli na kraj dogodka, sta ugotovili da je 36-letnik, ki so ga imeli v postopku že dva dni prej, v stanovanju vpričo njunega še ne petletnega otroka napadel zunajzakonsko partnerico in jo pri tem tudi poškodoval. Potem je stanovanje zapustil še pred njihovim prihodom.

Odvzeli so mu prostost zaradi ponovitvene nevarnosti, preiskovalna sodnica pa ga je poslala v pripor. FOTO: Jure Eržen

Policisti so od oškodovanke sprejeli kazensko ovadbo za kazniva dejanja nasilje v družini, lahka telesna poškodba in zanemarjenje otroka in surovo ravnanje, prav tako so nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja, ki ga je preiskovalna sodnica potrdila in podaljšala do 15 dni. »36-letni moški je povratnik z elementi nasilja, še posebno nasilja v družini. Policisti so zoper njega na okrožno državno tožilstvo podali več kazenskih ovadb za kazniva dejanja nasilje v družini, v zadnjih dveh letih pa mu je bil trikrat izrečen tudi ukrep prepovedi približevanja oškodovanki, ki ga je vsakokrat kršil. Po vseh zbranih obvestilih, med drugim tudi na centru za socialno delo in v vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki obiskuje sin osumljenca, so policisti Policijske postaje Piran 29. junija osumljencu odvzeli prostost zaradi ponovitvene nevarnosti in ga s kazensko ovadbo za zgoraj našteta kazniva dejanja privedli pred preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča Koper.« Ta je po zaslišanju na predlog okrožne tožilke zoper njega odredila pripor, še pojasnjujejo na policiji.

Za kaznivo dejanje nasilje v družini je predpisana kazen do pet let zapora, za preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi pa zaporna kazen od enega do petih let.