Naropali zlato, srebrnino pustili

Koprčan Alen Čibarić, za zdaj edini obdolžen filmskega ropa maja lani na Frankolovem, za katerega je preiskovalni sodnik po zaslišanju odredil pripor, v katerem je od maja letos, je na sodišču prebral pisni zagovor. V njem je zanikal krivdo za sodelovanje pri ropu, v katerem naj bi sicer sodelovali trije osumljenci, in se spraševal, kako je mogoče, da se je njegov DNK znašel na dveh predmetih v hiši oškodovancev.

Na sodišče so ga pripeljali iz pripora. FOTO: Marko Feist

Sled so namreč kriminalisti odkrili pri ogledu kraja dejanja, jo ustrezno zavarovali in leto dni po dogodku prijeli 43-letnega Čibarića, že prej obsojenega za različna kazniva dejanja. Ta je v zagovoru opisal, da bi bilo možno, da je nekdo od storilcev uporabil njegove rokavice, s čimer se je na predmete v hiši oškodovancev prenesla tudi njegova sled DNK.

Dejal je, da so pol leta pred očitanim dogodkom zažgali njegov BMW, ki sta ga imela s partnerico. »Možno je, da se mi je nekdo s tem tudi maščeval,« je ugibal Čibarić in v nadaljevanju pojasnjeval, da je nato vozil audija pa tudi golfa, s kakršnim so ga enkrat ustavili policisti. Pozneje je vozilo zamenjal z Amirjem Porčičem. Pri tem so v vozilu ostale rokavice, ki jih je imel sicer vedno s seboj, saj jih je pogosto potreboval. Dejal je tudi, da ne drži, da se preživlja izključno s kriminalnimi dejanji, kot mu očita tožilstvo, saj da je bil pred tem samostojni podjetnik, gostinec, starši pa so imeli na Hrvaškem veleprodajalno s tekstilom.

Vdrli v spalnico

Obtožnica mu očita, da je eden od sostorilcev ropa, ki se je zgodil na Frankolovem in je ljudi precej vznemiril. Še posebno seveda oškodovanca Marjana Pelina in njegovo partnerico Antonijo Guzej, ki sta postala tarči roparjev. Slednji so se v hišo pritihotapili še pred polnočjo, potem ko so onesposobili nadzorno videokamero ter avtomatski senzor zunanje luči, pa so se po lestvi povzpeli v prvo nadstropje in okoli pol ene ure zjutraj vdrli v spalnico, kjer sta spala.

»Od tega je minilo že leto in pol, pa imam še vedno psihične težave. Tega, kar sem doživel, ne privoščim nikomur,« je Pelin dejal sodnici Leonidi Jager. Slednja je nato predvajala posnetek iz preiskave, v kateri je Pelin preiskovalnemu sodniku podrobno opisal, da tisto noč, pred dogodkom, ni opazil nič posebnega. »Okoli polnoči sem šel na stranišče in na računalniku opazil, da na eni od kamer ni luči in da je kabel iztaknjen. A se mi to ni zdelo nič posebnega, ker se je kabel že iztaknil tudi v preteklosti. Okoli ene ure zjutraj pa sta zamaskiranca vstopila v sobo in začela vpiti: 'Policija, policija! Roke na hrbet!' Eden od storilcev je stopil do mene, drugi do moje partnerice. Pri meni je uporabil takšno silo, da se je, medtem ko mi je zvil roke na hrbet in mi jih zvezal s plastičnimi vezicami, zlomila postelja. Meni je zvezal tudi noge, partnerici pa ne. Ležala sva na trebuhu, zvezana, medtem ko je eden stražil, sta dva pregledovala prostore po hiši. Našli so denar, pobrali tudi vse rumeno zlato, nekaj srebrnine in drugega nakita so pustili. Roke so mi začele močno zatekati, krvava zapestja sem imel, zato je partnerica enega od storilcev prosila, naj mi popusti vezice. Sicer pa so vse, česar so se dotaknili, tudi ko so mi vezali roke, nenehno škropili z nekimi spreji, podobno WD40,« je v preiskavi opisoval Pelin.

Vse, česar so se dotaknili, tudi ko so mi vezali roke, so nenehno škropili z nekimi spreji, podobno WD40.

Kot je še dejal, se je Guzejevi, potem ko so storilci odšli, uspelo nekako prevaliti do kuhinje, kjer je prišla do noža, da je z njim prerezala vezice tudi Pelinu, ker nista našla nobenega telefona, pa je zatem stekla do najbližjega soseda, ta je tudi poklical policijo. Šele takrat je Pelin ugotovil, da so storilci odtujili tudi njun avtomobil in se z njim odpeljali vse do Zajasovnika, kjer so ga policisti našli in ga vrnili oškodovancu. Podobno je v preiskavi pripovedovala Guzejeva.