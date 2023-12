Napadel jo je s kuhinjsko sekiro

Začelo se je sojenje zoper 23-letnega Luko Gašpariča zaradi poskusa umora nekdanjega dekleta Maje Jenčič 4. septembra lani v mariborskem mestnem parku. Višji državni tožilec Darko Simonič je prepričan, da v tem primeru ne bi šlo zgolj za poskus, če ne bi bilo kar veliko srečnih naključij, predvsem če v bližini ne bi bilo policijske patrulje, ki je slišala kričanje hudo poškodovane 21-letnice.

Mladi Mariborčan naj bi na grozovit in zahrbten način poskušal vzeti življenje dekletu. S pretvezo, da jo tam čakajo njegova pisma, naj bi jo zvečer zvabil v park, potem pa se skril in napadel s kuhinjsko sekiro, jo podrl na tla in z njeno glavo udarjal v tla. Pri tem ji je povzročil številne poškodbe, med drugim tudi odsekal prst, živa pa je ostala le po srečnem naključju, ker je še pravočasno prejela nujno pomoč.

Obtoženi se še ni zagovarjal. Med preiskavo je sicer povedal, da sta se z dekletom družila nekaj mesecev, kakšnih 14 dni sta bila tudi par, čeprav naj bi vedel, da ima težave. Povedal je, da mu je ves čas govorila o svojih težavah, on pa ji je poskušal pomagati, vse dokler ni ugotovil, da je razmerje treba končati. Ko ji je povedal, da se ne bosta več videvala, je dekle po njegovih besedah vztrajalo, da ostaneta skupaj. Takrat je sklenil, da jo bo prestrašil in tako odvrnil od sebe. Ko je začela kričati, pa se menda ne spomni ničesar več. Včeraj je bila zaslišana tudi oškodovanka, a za zaprtimi vrati.