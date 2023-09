Napad na policista: 43-letnika so pridržali

V minulem tednu so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota obravnavali kaznivo dejanje napada na uradno osebo med opravljanjem nalog varnosti. Policista je napadel 43-letni občan iz Lendave, moški pa je policistom tudi grozil.

Ker je 43-letnik v zadnjem mesecu večkrat kršil javni red in mir in napadel policiste ter enemu občanu povzročil hudo telesno poškodbo, so mu kriminalisti odvzeli prostost po določilih Zakona o kazenskem postopku ter ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil trideset dnevni pripor.