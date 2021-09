Na Gosposvetski ga je poškropil s solzivcem

V soboto okoli 3.30 je do tedaj neznani storilec, pred enim izmed gostinskih lokalov na Gosposvetski cesti v Mariboru, s plinskim razpršilcem (solzivcem) poškropil 27-letnega moškega, nato pa mu iz žepa jakne odtujil denarnico z 800 evri gotovine, osebno izkaznico in bančno kartico. Po dejanju je zbežal neznano kam, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. V preiskavi so policisti ugotovili, da je dejanje storil 31-letni Mariborčan, zato so mu 31. avgusta odvzeli prostost in ga pridržali. Med preiskavo dejanja so mu policisti zasegli odtujeno denarnico z vsemi dokumenti, denar, ki si ga je osumljeni z dejanjem pridobil, pa je že porabil.



»O vsebini zbranih obvestil in o zbranih dokazih so policisti 1. 9. 2021 obvestili pristojno državno tožilko, ki je podala usmeritev, da se osumljenca ne privede na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ampak se mu odpravi pridržanje in zoper njega poda kazenska ovadba v t.i. rednem postopku. Po zaključku pridržanja so policisti osumljenega, na podlagi stalne odredbe sodišča za privedbo, privedli še na zaslišanje na Okrajno sodišče v Mariboru, zaradi drugega kaznivega dejanja,« policisti zaključijo poročilo o dogodku.

