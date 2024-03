Nakazala celotno kupnino, a plašča ni dobila

Na Policijski postaji Piran se je v petek oglasila 38-letna ženska in prijavila spletno goljufijo.

Preko aplikacije Facebook Marketplace je opazila, da nekdo prodaja plašč. Oškodovanka se je s prodajalcem dogovorila za nakup in mu vnaprej nakazala celotno kupnino v znesku 100 evrov, vendar ji prodajalec v nadaljevanju plašča ni poslal.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 134 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 300 klicev. Obravnavali so 21 prometnih nesreč z materialno škodo in 2 z lažjimi poškodbami, zasegli so 5 vozil. S področja kriminalitete so obravnavali 4 tatvine, 2 vloma v poslovni prostor, 1 drzno tatvino, 1 vlom v vozilo, 1 kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe in 2 kaznivi dejanji goljufije. Zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 11 primerih. Na območju PU Koper so policisti v zadnjem vikendu obravnavali 3 nezakonite prehode državne meje.