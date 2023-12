Najprej veselje, ko je nepričakovano dobila denar, potem pa žalost in jeza, ko je ostala brez vsega

Na policiste PU Murska Sobota se je obrnila občanka, ki je ostala brez prihrankov.

V poročilu za zadnjih 24 ur pišejo, da so zlikovci z njo vzpostavili stik prek mobilnega telefona. Dejali so ji, da so predstavniki finančnega podjetja. Nekako jim jo je uspelo prepričati, da si je na svoj mobilni telefon naložila aplikaciji, prek katerih je nato prevarant dostopal do njenega bančnega računa.

Prvo dejanje je utrdilo prepričanje, da ne gre za prevaro, saj je na njen bančni račun nakazal denar. A temu je sledilo še sklepno dejanje, ko je bil z njenega računa denar nakazan na tuj račun v tujini.

Policija svari, da ne nasedate takšnim in podobnim zadevam, še posebno ko ne poznate osebe ali podjetja, ki z vami vzpostavi stik.