Najprej udaril žensko, upošteval ni niti policistov

Policisti so bili obveščeni, da je v ponedeljek okoli 16.30 na območju Radovljice 22-letni moški udaril 30-letno žensko. Pred prihodom policistov na kraj sta se oba odpeljala z javnim prevoznim sredstvom, kjer so ju policisti izsledili in izvedli postopek. Moški se je v postopku nedostojno vedel tudi do policistov in ni upošteval zakonitih ukazov, zato so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva.

Policisti za moškega vodijo prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Kranj.